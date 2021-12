Covid, il garante nazionale detenuti:"Tanti positivi asintomatici, ma in carcere c'e' doppia ansia"

Il 31 dicembre a Roma di fronte a Rebibbia si tiene il tradizionale presidio contro il carcere organizzato da Radio Onda Rossa. Ansa ha colto l'occasione per fare un bilancio di questo secondo anno di pandemia con il garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, in particolare sulla situazione covid "Secondo gli ultimi numeri - spiega il garante - sono 590 i positivi in carcere, normalmente in ingresso, ma il dato tranquillizzante e' che sono sintomatici solo 7 trattati in carcere e 4 all'esterno". Il problema vero e', secondo il garante, la "Doppia Ansia" ovvero vivere in un periodo gia' di per se' ansiogeno in un luogo di detenzione. Il 2021 e' stato anche l'anno dei video di Santa Maria Capua a Vetere. "Quei video hanno offeso noi tutti, non si puo' ne generalizzare ne' minimizzare il comportamento degli operatori penitenziari - spiega Palma - ma nel male questo ha riacceso l'attenzione verso il mondo del carcere che attualmente sta cercando una nuova direzione".