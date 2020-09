Covid, Galli: 'Primi a indire elezioni in emergenza sanitaria'

Roma, 8 set. (Adnkronos Salute) - "Siamo in un Paese in cui è stata proclamata un'emergenza sanitaria? Sì: allora saremmo il primo Paese al mondo che bandisce delle elezioni in un'emergenza sanitaria, e questo è un precedente tale da farmi pensare che la nostra politica, trasversalmente, sia caratterizzata da momenti che vanno dalla presbiopia alla miopia, a secondo di quello che fa comodo". Così l'infettivologo Massimo Galli, dell'ospedale Sacco-università degli Studi di Milano, risponde a 'Coffe Break' su La7 ad una domanda sull'opportunità o meno di rinviare le elezioni regionali, che si svolgeranno a breve nelle scuole appena riaperte dopo il lungo stop per Covid-19.