Covid: Fvg, 187 contagi, calano a 9 i ricoveri in intensiva

(ANSA) - TRIESTE, 07 MAR - Oggi in Fvg su 1.206 tamponi molecolari sono stati rilevati 24 nuovi contagi (1,99%). Sono 2.019 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 163 casi (8,07%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 9, i pazienti ricoverati in altri reparti sono 162. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. La fascia più colpita è 20-29 anni (17,11%); si registrano oggi 4 decessi, uomini di età compresa tra i 52 e gli 83 anni. I decessi complessivamente sono 4.809, di cui: 1.176 a Trieste, 2.292 a Udine, 915 a Pordenone e 426 a Gorizia. I totalmente guariti sono 290.123, i clinicamente guariti 136, le persone in isolamento sono 16.684. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 311.923 persone, di cui: 67.563 a Trieste, 129.293 a Udine, 75.391 a Pordenone, 35.114 a Gorizia e 4.562 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate positività nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, in quelle Friuli Centrale e Friuli Occidentale; all' Irccs Cro di Aviano. Non si registrano contagi nelle residenze per anziani del Fvg tra gli ospiti o gli operatori. (ANSA).