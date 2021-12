Covid: focolaio in Rsa nel Cosentino, 31 contagiati

(ANSA) - COSENZA, 02 DIC - Un focolaio di Covid è stato accertato in una Rsa a Bisignano, nel Cosentino. Ventisei i pazienti che hanno contratto il virus, di cui sei stanno manifestando sintomi, e cinque dipendenti per i quali è stata già disposta la quarantena. L'Asp di Cosenza monitora costantemente l'evoluzione del focolaio. Tutti i soggetti contagiati sono vaccinati. Intanto, si registrano lunghe code questa mattina al drive in per effettuare il tampone predisposto a Cosenza in via degli Stadi. Un centinaio le auto in fila e al'interno anche bambini. Parallelamente si registrano code anche nei centri vaccinali per ricevere la prima dose di vaccino o quella aggiuntiva, cosiddetta booster. (ANSA).