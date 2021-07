Covid: focolaio in paese Sardegna, 'mascherine all'aperto'

(ANSA) - ORISTANO, 09 LUG - Preoccupazione a Ghilarza, nell'Oristanese, per un nuovo focolaio di coronavirus che potrebbe celare anche qualche caso di variante Delta. Complice una festa privata con tanti giovani, in un locale pubblico, che ha portato alla quarantena di 11 cittadini in attesa dell'esito del tampone molecolare. A darne notizia, nella tarda sera di ieri, il sindaco del paese, Stefano Licheri, che ha anche preso provvedimenti restrittivi: "un'ordinanza che obbliga tutte le persone che si trovano all'interno del territorio ghilarzese ad indossare la mascherina anche all'aperto, oltre al tenere un rigoroso rispetto del distanziamento fisico ed a curare una scrupolosa sanificazione delle mani", spiega su Facebook. "Poiché alla festa hanno preso parte diverse decine di persone, residenti anche in altri paesi, il numero di possibili contagiati potrebbe essere molto elevato - aggiunge - La situazione risulta molto complessa e pericolosa a causa dell'impossibilità di seguire il tracciamento, in quanto i fatti risalgono a sei giorni fa e hanno coinvolto un numero molto elevato di giovani appartenenti a famiglie completamente slegate fra di loro. Unico modo per proteggersi da un eventuale contagio è solo ed esclusivamente il considerare qualsiasi persona, accanto a noi, potenzialmente contagiosa, adottando quindi tutti i sistemi di protezione ed evitando assembramenti. Giornalmente verranno emanati ulteriori comunicati, per aggiornamenti ed eventuali ulteriori restrizioni", conclude. (ANSA).