Covid, Figliuolo: vaccini sufficienti anche se terza dose a tutti

Roma, 5 nov. (askanews) - "Siamo in grado di effettuare il completamento del ciclo primario e le terze dosi: sono stoccate presso le Regioni circa 9,4 mln di dosi di vaccini mRna, più una cospicua riserva strategica nelle mani del Commissario. Da qui a dicembre e per il nuovo anno, siamo in grado sia di effettuare le donazioni annunciate che avere una quantità più che sufficiente per far fronte agli impegni nazionali. Anche nel caso teorico che tutti dovessero completare il ciclo e fare la terza dose, siamo in grado di assicurare a tutti i cittadini nei tempi previsti le dosi da somministrare".Così il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, il generale Figliuolo in una conferenza stampa con il ministro Speranza e il coordinatore del Cts Locatelli."Sulle terze dosi ieri abbiamo superato le 110mila - ha aggiunto - ci aspettiamo il picco per le fasce che per ora sono previste tra dicembre e febbraio, siamo in grado di assorbirlo con l organizzazione attuale". .