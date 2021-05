Covid, Figliuolo: a luglio contiamo vaccinare 60% popolazione

Roma, 13 mag. (askanews) - Da lunedì per i 40enni "iniziamo le prenotazioni" e "saranno vaccinati a giugno. Gli "ultraottantenni li abbiamo messi in sicurezza, siamo all'81%. Qui in Veneto sono addirittura al 98% di prima somministrazione. Gli over 70 sono attorno intorno al 75%. Quindi bisogna programmare in attesa dell'arrivo massiccio di vaccini a giugno. Noi contiamo di vaccinare entro luglio il 60% della popolazione". Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, alla trasmissione 'Diritto e Rovescio' su Rete4.Figliuolo ha spiegato che "730 aziende si sono iscritte al progetto, molte stanno già vaccinando, da giugno partiremo con le grandi aziende che possono vaccinare i loro dipendenti".L'obiettivo "lo dobbiamo concludere entro settembre", ha ricordato.