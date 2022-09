Covid: Fiaso, +5,6% ricoveri, ma tutti 'Con Covid'

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Dopo due mesi di calo progressivo, si torna a registrare un aumento (+5,6%) dei pazienti positivi al SarsCoV2 ricoverati negli ospedali sentinella della rete Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere). È quanto emerge dall'ultima rilevazione Fiaso del 27 settembre. La Fiaso evidenzia come si tratti, tuttavia, di "un incremento relativo ai soli reparti ordinari e interamente a carico dei pazienti 'Con Covid', ovvero che sono arrivati in ospedale per curare altre patologie e sono stati trovati incidentalmente positivi al tampone". Calano invece del 2,1% rispetto alla settimana scorsa i ricoveri "Per Covid". (ANSA).