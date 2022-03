(ANSA) - TRIESTE, 11 MAR - Il governatore Massimiliano Fedriga rende noto che la regione Friuli Venezia Giulia da lunedì 14 marzo passerà in area bianca relativamente alle restrizioni per l'emergenza Covid. La decisione è stata assunta dal ministero della Salute in base ai dati della pandemia elaborati dalla Cabina di Regia. (ANSA).