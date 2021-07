Covid: Fedriga, in Fvg contagio stabile ma Delta è incognita

(ANSA) - TRIESTE, 08 LUG - "Al momento, in Friuli Venezia Giulia, il contagio è stabile. Ma l'incognita legata all'elevata diffusione della variante Delta potrebbe condizionare il futuro a breve termine. Con il sistema attuale infatti, si rischierebbe di scivolare in zona gialla anche solo per un aumento dei contagi, non accompagnato dalla pressione sugli ospedali". Lo scrive in un posto sul proprio profilo Telegram il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, che rimanda, per eventuali approfondimenti, al link https://bit.ly/salvare-la-zonabianca (ANSA).