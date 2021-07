In Europa i casi di Covid al giorno quintuplicheranno entro 1 agosto. A lanciare l’allarme è l'Agenzia europea per il controllo a la prevenzione delle malattie. In particolare nella sua regione che comprende l'Ue, la Norvegia e l'Islanda, l' Ecdc prevede un'incidenza di oltre 420 nuovi casi ogni 100 mila abitanti per la settimana che termina il primo agosto contro i meno di 90 della scorsa settimana.

La variante delta

L' Ecdc prevede un forte rimbalzo del numero di casi di Covid-19 nelle prossime settimane a causa della variante Delta e dell'allentamento delle restrizioni. Per la settimana che termina l'8 agosto, la sua proiezione più lontana, l'Ecdc prevede un'ulteriore progressione a oltre 620 nuovi casi ogni 100 mila abitanti. Sebbene queste proiezioni rimangano ipotesi epidemiologiche, il livello corrisponde a quello osservato durante i picchi dell'autunno 2020 e dell'aprile 2021, secondo i dati dell'agenzia dell'Ue.

Ricoveri e decessi

Il numero di ricoveri e decessi dovrebbe aumentare meno rapidamente, secondo l'Ecdc, grazie in particolare alla campagna di vaccinazione: il numero di decessi legati al Covid-19 dovrebbe superare ancora una volta la soglia di 10, contro i 6,8 della scorsa settimana.

A Barcellona torna il coprifuoco

Torna il coprifuoco a Barcellona per frenare la nuova ondata di Covid: le nuove restrizioni partiranno dal weekend. Preoccupa in generale la situazione epidemiologica della Catalogna, dove degli 800mila catalani che sono già stati contagiati, 100mila sono stati registrati nelle ultime tre settimane, in coincidenza con la festa di Sant Joan, dell'inizio dell'estate e dell'apertura della vita notturna. Lo riporta il quotidiano catalano La Vanguardia, sottolineando che continuano ad aumentare i pazienti Covid negli ospedali e nelle terapie intensive.

Spagna, Paesi Bassi e Cipro in rosso sulle mappe Ue

In tutta Europa preoccupa la diffusione della variante Delta del coronavirus. Il nuovo ceppo del virus Sars-CoV-2 ha provocato un rialzo dei contagi soprattutto in Spagna, nei Paesi Bassi, a Cipro e a Malta, che si tingono di rosso e rosso scuro sulla mappa settimanale del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) sull'incidenza del Covid. Il quadro epidemiologico è peggiorato in particolare in Spagna, che risulta interamente rossa con diverse aree (tra cui Catalogna, Castiglia e Leon) indicate in rosso scuro. I contagi sono aumentati anche nel sud della Francia, passato al giallo insieme a Irlanda, Belgio e alcune zone di Svezia, Finlandia e Danimarca. L'Italia si conferma invece tutta in verde.