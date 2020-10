Covid, educatrice nido positiva,10 bebè in quarantena a Jesi

(ANSA) - JESI, 22 OTT - A Jesi (Ancona) il Comune ha disposto la chiusura, per oggi e domani, dell'asilo nido 'Oscar Romero', con l'intera sezione lattanti posta in quarantena dopo la comunicazione che un educatrici è risultata positiva al Covid 19. I provvedimenti sono stati adottati ieri sera, di concerto con l'Asur che procederà nel rispetto dei protocolli sanitari. L'educatrice è in servizio nella sezione lattanti, dove sono presenti circa 10 piccoli, nonché altre educatrici ed esecutrici impegnate nel gruppo. Per tutti loro è previsto un periodo di quarantena domiciliare. Tra oggi e domani il Comune ha disposto la sanificazione non solo della sezione lattanti, ma dell'intera struttura che ospita l'asilo nido. Il servizio per le altre due sezioni riprenderà lunedì prossimo. (ANSA).