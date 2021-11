Covid: dottoressa a Bari somministra 23mila vaccini

(ANSA) - BARI, 09 NOV - Da sola ha effettuato in meno di un anno 23mila somministrazioni di vaccino anti Covid, prima e contemporaneamente ha eseguito migliaia di tamponi nelle Rsa, nel Cara di Bari, nei centri di assistenza e cura per le persone con disabilità. Da 21 mesi ininterrottamente Antonella Spica, dottoressa del dipartimento Prevenzione dell'Asl Bari, è in prima linea nella lotta alla pandemia e oggi ha tagliato il "traguardo" delle 23mila vaccinazioni, senza mai fermarsi. "Una roccia che rappresenta la Puglia che amiamo di più. Quella che di fronte all'emergenza risponde ogni giorno "presente". Immensa gratitudine. Grazie dottoressa", è il messaggio della Regione Puglia pubblicato sui social per ringraziarla. (ANSA).