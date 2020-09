Covid:dossier Lazio,un positivo su 2 da Sardegna con sintomi

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Un positivo su due partito dalla Sardegna con sintomi". E' quanto emergerebbe da un report della Regione Lazio, pubblicato su alcuni quotidiani. Il rapporto, inviato al Ministero, è stato elaborato dal Seresmi (Servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive) e dal laboratorio di virologia dell'istituto Lazzaro Spallanzani. Tra i «764 casi con link epidemiologico alla regione Sardegna», emergerebbe nel documento che «449 (59%) sono casi con sintomi». Da tempo la Regione Lazio chiede di effettuare anche in partenza dall'Isola i tamponi agli imbarchi. Dal report risulterebbe, inoltre, che il 43% dei positivi è stato scoperto tramite il «contact tracing», il tracciamento a posteriori. L'età media dei contagiati, sottoposti a tampone tra l'1 e il 28 agosto, sarebbe di 25 anni. Il 70% è rientrato con il traghetto, mentre il 28% in aereo e il 2% con mezzi privati. (ANSA).