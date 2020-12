Covid, il Cts chiede di inasprire le misure e più controlli

Roma, 15 dic. (askanews) - A quanto si apprende il Comitato Tecnico-Scientifico, nella lunga riunione di oggi in vista dei nuovi provvedimenti che il governo potrà adottare per le feste di Natale, ha sottolineato la necessità di inasprire le misure anti-contagio ed aumentare i controlli, ma non avrebbe indicato specifiche azioni da intraprendere, come l'estensione di tutto il Paese a "zona rossa" o "arancione", di cui si parlava negli ultimi giorni.L'obiettivo del Comitato, dopo le immagini di folle e assembramenti per lo shopping viste lo scorso week-end, resta evitare sotto le feste una ripresa della curva di contagi e quindi che si verifichi in Italia una terza ondata dell'epidemia da Covid, che coinciderebbe con l'inizio della vaccinazione.