Ecco quali sono i gesti "normali" che la pandemia cancellerà per sempre dalla nostra vita

Maledetta pandemia, maledetto covid 19. Ora vuol portare via anche le tradizioni più belle: gli abbracci fra parenti e amici, le strette di mano, la carezza sul capo dei nonni, il caldo abbraccio di mamma e papà dopo una promozione. Baci e abbracci resteranno - in buona sostanza - una prerogativa (come sputacchiare) dei calciatori e degli atleti professionisti, perché nelle famiglie normali stanno già diventando un ricordo. Sembra quasi di sentirli i nostri figli: “Ti ricordi quando mamma smise di darci il bacio della buona notte?". Ora lei li cosparge amorevolmente - ma a debita distanza - di spray e unguenti anti virus: vade retro covid. Ironia? Non tanto: le cose in molti ambienti stanno già andando così; si spera che vaccino e cure arrivino presto, prima di dimenticare quanto era bello sentire il calore della gente.

Saluti e baci

Da qualche tempo, è più raro che si formino nuove coppie: senza certificato medico come si fa a fidarsi del prossimo che dice di essersi invaghito di te? Oggi ci si saluta solo con il gomito che, come sanno gli esperti di arti marziali, è un’arma. Il New York Times, il quotidiano più letto al mondo, ha pubblicato un articolo su tutto quello che già non si fa più. Per esempio, “baciarsi sulle guance per salutarsi”: un’abitudine molto diffusa non solo nel nostro Paese, ma anche in Belgio. In via di estinzione anche la stretta di mano, che secondo Anthony Fauci, virologo Usa di chiara fama, di origine italo-americana, diventerà «una cosa del passato».

Contatti e surrogati

Melissa Nolan, docente di epidemiologia alla University of South Carolina, ha sostenuto che gli abbracci potrebbero essere sostituiti con "surrogati" che non prevedono il contatto tra mani e volti delle persone. Dunque, meglio la gomitata o sfiorarsi con i pugni. Via dai tavoli dei bar pistacchi, patatine, olivette e noccioline, che in genere venivano offerti gratis ai clienti all’ora dell’aperitivo. Poco male, per ora: bar e night staranno chiusi alla 18.00 sino al 24 novembre. Comunque, l’Istituto Superiore di Sanità aveva già trovato la quadratura del cerchio: ha consigliato ai baristi di offrire a ciascun avventore un piattino con una porzione personale di salatini. In questo caso, se le cose resteranno così, non è un male.

Bibbia e malati

Un versetto del libro della Bibbia, un passo del Siracide dice: “Non esitare nel visitare gli ammalati, perché per questo sarai amato”. Il testo significa che, visitando il malato, l'uomo probo mette in pratica il comando di amare il prossimo ed è a sua volta riamato. Per millenni la regola ha retto, ora basta, anche questo è un comportamento da “condannare”, altrimenti l’uomo pio potrebbe diventare un “untore”. E ancora, lo starnuto mattutino poteva rappresentare per l’alunno poco volenteroso l’occasione per stare a casa al calduccio, ma i genitori difficilmente ci cascavano: con una lineetta di febbre e un po’ di tosse bisognava entrare in classe.

Scolari e studenti

Ora, dpcm e circolari invitano a restare rinchiusi in casa. Febbre, tosse, e quant’altro stopperà in casa anche molti adulti, gente che non avrebbe mai rinviato una riunione di affari “per così poco”. Ecco infine una lista di altri gesti da dimenticare: ficcarsi la penna in bocca; inumidire matite e colori con la saliva prima di tracciare punti, righe, cerchi, segmenti ed ellissi; vietato pizzicare la guancia di un bimbo o tirargli il naso (una cosa che farà comunque piacere allo "ometto").

Gli "untorini"

Del resto, anche se i bambini sono quelli meno a rischio Covid 19 è comunque meglio evitare contatti: potrebbero essere loro i nostri inconsapevoli “untori”; vietato stringersi in ascensore; stop a cocktail condivisi, anche se con più cannucce; lasciare i nipotini ai nonni (troppo rischioso per i nonni); sfogliare un menù (spazio ai QR code). Come si può notare, in alcuni casi il coronavirus non è venuto per nuocere, anzi. Però, cari scienziati fate in fretta a trovare vaccino e cure.