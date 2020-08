Covid, contagi in lieve calo: 1.444 nelle ultime 24 ore, 1 morto

Roma, 29 ago. (askanews) - Resta più o meno stabile il numero dei contagi da coronavirus in Italia: 1.444 nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 1.462; ma sale ancora il numero di tamponi che sono oltre 99mila.Un solo decesso e 1322 guariti, aumentano le terapie intensive, +5 ma sono 10 in meno i ricoveri.La Lombardia sempre tra le Regioni maglia nera con 289 nuovi contagi, anche la Campania con 188 nuovi casi, il Lazio con 171 e il Veneto con 151.Nel resto d'Europa non va meglio. Dopo la Francia, anche la Gran Bretagna non esclude l'ipotesi di nuovi lockdown in caso di una seconda ondata. Preoccupazione anche in Corea del Sud dove è stato segnalato un aumento di 300 casi e si teme che il Paese possa presto rimanere senza letti ospedalieri per i pazienti. Ieri l'area della Grande Seoul aveva solo il 4,5 per cento dei letti disponibili. Negli Stati Uniti, intanto, la CNN riporta i risultati di uno studio dell'Università del Nevada secondo cui un giovane 25enne sarebbe il primo caso documentato di re-infezione da Covid-19 nel Paese.