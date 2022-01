Covid, contagi in calo nel Lazio: oggi 13.467, 28 i decessi

Roma, 27 gen. (askanews) - "Oggi su 23.419 tamponi molecolari e 81.916 tamponi antigenici per un totale di 105.335 tamponi" nel Lazio si registrano "13.467 nuovi casi positivi (-1.520), 28 decessi (+10), 2.096 ricoverati (-6), 203 terapie intensive (-2) e +11.961 guariti". Come spiega l'assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato, "il rapporto tra positivi e tamponi è a 12,7%, mentre i casi a Roma sono 6.692". L'assessore lo ha spiegato questa mattina a margine dell'inaugurazione del nuovo centro vaccinale pediatrico all'Auditorium Parco della Musica a Roma "stiamo in una fase di plateau" in una fase in cui la variante Omicron sembra essere la prevalente, "con una campagna vaccinale che va avanti in una regione che non rischia il cambio di zona dunque il passaggio da giallo ad arancione".