Covid: contagi dimezzati e nessun morto in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 01 MAG - Contagi in calo e nessun decesso in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 727 casi confermati di positività al Covid (- 891), di cui 611 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.328 tamponi per un tasso di positività del 9,9%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (- 3), quelli in area medica sono 308 (+ 6). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.134 (+ 322 ). (ANSA).