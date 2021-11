Covid: commissario Figliuolo a Torino, avanti con terze dosi

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - Il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, ha partecipato alla riunione settimanale dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte sulla pandemia. E ha raccolto la richiesta del presidente Alberto Cirio di accelerare con la somministrazione della terza dose anche ai più giovani, previa autorizzazione di Cts ed Ema, che "si sta dimostrando efficace strumento per permettere di contenere contagi e ospedalizzazioni". Il presidente Cirio ha sottolineato l'intenzione di proseguire con la terza dose seguendo il principio adottato per le Rsa, anche alle residenze per minori, disabili, pazienti psichiatrici e delle dipendenze (in tutto 10.500 persone). Nelle scorse settimane il Piemonte aveva già chiesto l'autorizzazione per iniziare anche con il personale scolastico. "Il Piemonte è partito velocissimo - ha detto il generale Figliuolo - ha già effettuato 295.000 somministrazioni, e tra le grandi Regioni è quella che ha la migliore percentuale. E' un piacere vedere come il presidente Cirio conosca nel dettaglio la campagna vaccinale. Questa è la chiave del successo a livello nazionale: lavorare insieme, entrare nei dettagli e avere un controllo accentrato della situazione. In Piemonte siete in buone mani perché i problemi si affrontano e si risolvono. Nonostante l'aumento dei contagi in tutta Europa, l'Italia è tra le nazioni messe meglio e credo che il prossimo Natale sarà un buon Natale". Il generale ha poi partecipato ad una conferenza sulla Sicurezza a Palazzo Arsenale insieme alla senatrice Roberta Pinotti e al generale Claudio Graziano. (ANSA).