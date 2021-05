Covid: cc sgomberano piazze nel centro antico di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - Piazze sgomberate ieri sera dai carabinieri nel centro antico di Napoli allo scattare del coprifuoco: 93 complessivamente in città le persone (la maggior parte giovanissime) sanzionate per l'inosservanza delle norme anti-covid. Militari in azione, in particolare, in Piazza S. Giovanni Maggiore, Largo Banchi Nuovi, Piazza Bellini e Piazza S. Domenico Maggiore dove sono scattate sanzioni per 54 giovani. Durante le operazioni, i carabinieri hanno controllato un bar nei pressi di Piazza Bellini. L'esercizio sembrava fosse chiuso ma gli schiamazzi al suo interno hanno attirato l'attenzione dei militari: 17 persone stavano consumando bevande al suo interno oltre l'orario consentito. Tutti sanzionati, anche il titolare che vedrà il suo locale chiuso per 5 giorni. I carabinieri sono stati impegnati nell'ambito dei servizi disposti dal Comando provinciale volti al contrasto dell'illegalità diffusa, oltre alla verifica del rispetto delle norme anti-contagio. I motociclisti del Nucleo radiomobile di Napoli hanno effettuato un servizio mirato all'uso responsabile del casco nel Rione Sanità. 31 scooter sono stati controllati e di questi 17 sono stati sottoposti a fermo amministrativo mentre 7 sono stati sequestrati. I militari hanno sanzionato - per il mancato uso del casco - 22 centauri. Tra i vari cittadini controllati anche 5 genitori che viaggiavano sullo scooter senza casco e con i propri figli a bordo senza dispositivo di protezione. Tra le varie attività controllate anche in altre aree della città, i carabinieri hanno sanzionato il titolare di una pizzeria in Piazza San Domenico Maggiore per carenze igienico sanitarie. Nel quartiere Vomero, invece, sono stati sequestrati 20 chili di merce (per assenza di tracciabilità alimentare) al titolare di un ristorante-pizzeria. Denunciati a Posillipo 4 parcheggiatori abusivi. Nel Rione Traiano, i carabinieri hanno denunciato e sanzionato 2 persone - padre e figlio - per accensioni ed esplosioni pericolose. I militari li hanno sorpresi mentre accendevano in strada 30 batterie di fuochi d'artificio. (ANSA).