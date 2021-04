Covid: Cartabia intitolerà carcere Bergamo a ex cappellano

(ANSA) - BERGAMO, 09 APR - Il 19 aprile il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, sarà a Bergamo per intitolare ufficialmente la casa circondariale di via Gleno a don Fausto Resmini, cappellano del carcere per 28 anni e figura di riferimento e di grande carisma per il Bergamasco in ambito sociale, morto per il Covid-19 il 22 marzo 2020, quando Bergamo venne flagellata dalla prima ondata della pandemia. Già meno di due mesi dopo, il 16 maggio 2020, l'allora ministro della Giustizia Alfonso Bonafede accolse la richiesta dai deputati del Pd Elena Carnevali e Maurizio Martina di intitolare la struttura a don Resmini. Oltre che cappellano del carcere, don Fausto Resmini era impegnato al Patronato San Vincenzo e fondato la Comunità Don Lorenzo Milani di Sorisole, punto di riferimento per l'accoglienza di persone con difficoltà ed ex carcerati. (ANSA).