Covid Italia, Rt in calo. Giù l'incidenza: 185 nuovi casi ogni 100mila abitanti

L'indice di contagio Rt medio nazionale è pari a 0.92, in calo rispetto a 0.98 della scorsa settimana. Lo si apprende dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute su Covid-19, riunita questa mattina.

Giù l'incidenza

Continua dunque la diminuzione dell'incidenza di Covid in Italia, pari a 185 nuovi casi ogni 100mila abitanti rispetto ai 232,7 della settimana precedente.

Covid, Roma (Foto Ansa)

Le parole di Locatelli

L'indice di contagio Rt è "in ulteriore miglioramento" in Italia, aveva anticipato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, intervenendo a 'Buongiorno' su Sky Tg24. "E' indubitabile - aveva aggiunto - che abbiamo avuto una riduzione significativa nel numero dei contagiati. Pur tenendo conto dei giorni di Pasqua e Pasquetta che hanno una connotazione particolare in termini di numero di tamponi eseguiti, rispetto alla metà del mese di marzo siamo scesi del 40% nel numero dei nuovi contagi e tutto questo indica l'efficacia delle misure, come sappiamo da tempo".

Dal rosso all'arancione

Quanto a Lombardia, Campania, Toscana e Puglia in zona arancione, ha affermato: "Indubitabilmente alcune regioni passeranno dal rosso all'arancione. Per rispetto del lavoro dei colleghi non faccio anticipazioni, però le regioni citate hanno certamente indicatori epidemici che di fatto incoraggiano in questa direzione. Ma vediamo i numeri, perché le scelte si fanno sui numeri".