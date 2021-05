Covid: calano ancora i casi, ma risalgono le vittime in 24h

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Sono 82 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 44). I positivi sono stati 1.820, in calo rispetto ai 2.949 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Sono appena 86.977 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, con il consueto netto calo della domenica; ieri erano stati 164.495. Il tasso di positività è del 2,1%, in aumento rispetto all'1,8% di ieri (+0.3%). Sono 1.033 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 28 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 38 (ieri erano stati 27). Sono invece 6.482 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 109 in meno nelle ultime 24 ore. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.217.821, i morti 126.128. I dimessi ed i guariti sono invece 3.858.019 , con un incremento di 6.358 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 233.674, in calo di 4.622 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 226.159 persone (-4.485 rispetto a ieri). (ANSA).