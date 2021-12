Omicron corre veloce e l'Europa si chiude: il Belgio chiude cinema e stadi. L'Austria rimette il coprifuoco

Omicron corre veloce e l'Europa torna a chiudersi - o a prepararsi a farlo, in forme e gradazioni diverse - di fronte all'incubo di ritrovarsi con gli ospedali pieni sotto la pressione dell'ultima, infida variante del Covid. Il Belgio prende nuove misure preventive per contrastare la diffusione del Covid. A partire dal 26 dicembre Bruxelles vieterà gli eventi di massa, come mercatini di Natale e villaggi invernali, spettacoli e congressi al chiuso, con restrizioni all'aperto. Teatri a cinema saranno chiusi. I negozi resteranno aperti ma con massimo due visitatori per volta con garanzia di mantenimento della distanza di sicurezza. Gli eventi sportivi si svolgeranno a porte chiuse. Resteranno aperti i luoghi di culto, librerie, biblioteche, ludoteche e mediateche, musei e piscine, sale per matrimoni e funerali, ippodromi, centri benessere e centri fitness.

Nulla cambia per le scuole, che riprenderanno il 10 gennaio con una settimana di ritardo rispetto al calendario, come già previsto. Per il settore della ristorazione restano in vigore le disposizioni emanate il 3 dicembre scorso, cioè l'obbligo di chiusura alle 23 anche durante le feste di Natale e fine anno.

Le nuove misure, ha detto il primo ministro Alexander de Croo, sono state decise perché "nonostante i contagi siano in lieve ribasso da diverse settimane", a preoccupare è "la variante omicron". Secondo le autorità nazionali "al 20 dicembre il 20% dei nuovi contagi era dovuto a questa variante - ha aggiunto De Croo - e questa proporzione raddoppia ogni tre giorni. La variante omicron può essere dominante prima della fine dell'anno". (A

Anche l'Austria applicherà dal 27 dicembre una nuova stretta per frenare la diffusione della variante Omicron. Torna il coprifuoco per bar e ristoranti alle ore 22 e scattano alcune restrizioni per eventi. La presidente della task force nazionale "Gecko", chief medical officer Katharina Reich, ha rivolto un appello agli austriaci a rinunciare alle feste di Capodanno. "Festeggiate possibilmente all'aperto, in ambito ristretto e solo con vaccinati", ha detto Reich.

Eventi senza posti assegnati saranno limitati a 25 persone "2-G" (vaccinate oppure guarite) con Ffp2. Per quelli con posti assegnati il limite è di 500 persone "2-G", di 1.000 per "2-G" con tampone negativo e di 2.000 persone con booster e tampone negativo. Gran Bretagna, Paesi bassi, Danimarca e Norvegia vengono inseriti nell'elenco dei paesi a rischio. Chi rientra da questi paesi va in quarantena, tranne chi ha già ricevuto la terza dose ed è in possesso di un pcr negativo.