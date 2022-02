Covid: Bassetti, Novavax? 'Non si vaccinerà nessuno, problema è chiusura mentale'

Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute)() - Il vaccino Novavax, in arrivo in Italia, convincerà chi non si è vaccinato? "Non si vaccinerà nessuno o in pochissimi anche se non è un vaccino mRna, ma proteico. Qui il problema è di chiusura mentale nei confronti dei vaccini in generale". Ne è convinto Matteo Bassetti, infettivologo e primario dell’ospedale San Martino di Genova, intervenuto a 'L’Italia s’è desta' su Radio Cusano Campus. "La tecnologia mRna ci darà il vaccino per tante malattie tumorali - spiega - È un’evoluzione positiva la tecnologia mRna, meno male che c’è stata. Chi attacca Big Pharma come se fosse la 'Spectre' ricordi che è grazie a queste realtà se adesso si vive fino a 85 anni. Meno male che ci sono le industrie farmaceutiche che se dovessimo aspettare l’Italia con i soldi che stanzia per la ricerca, sapete dove saremmo?"