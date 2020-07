Covid, Azzolina: a settembre a scuola in presenza e in sicurezza

Roma, 1 lug. (askanews) - "Nel mese di settembre 2020, le attività didattiche riprenderanno in presenza e in sicurezza su tutto il territorio nazionale". Lo ha assicurato il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina nel corso dell'audizione in Commissione Istruzione pubblica del Senato."Le singole scuole saranno chiamate ad operare nel rispetto di un complesso equilibrio tra sicurezza, benessere socio-emotivo di studenti e personale scolastico, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione", ha spiegato sottolineando che "il loro lavoro sarà accompagnato dall'Amministrazione centrale e periferica e dagli Enti Locali".