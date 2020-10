Covid: aumentano i controlli a Milano, movida non si ferma

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - La movida non si ferma a Milano, nonostante l'incremento dell'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine e della Polizia locale. Affollata come ogni sabato sera la zona dei Navigli, con la maggioranza dei ragazzi protetti dalla mascherina, a parte quando si fermano ai tavoli all'aperto per consumare la cena o un alcolico. Chi, camminando, non indossa la mascherina viene fermato e identificato dagli agenti della polizia locale. Al momento non si registrano particolari criticità o momenti di tensione. Controlli dei carabinieri vengono effettuati in queste ore anche nella zona di Porta Genova, meno affollata dei Navigli. (ANSA).