Covid, aumentano i casi: 1.411 nuovi contagi e 5 morti

(Adnkronos) - Aumentano ancora i contagi di coronavirus in Italia. Da ieri sono 1411 i nuovi casi, il totale sale a 263.949, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione Civile. Cinque i decessi nelle ultime 24 ore, 35.463 dall'inizio dell'emergenza. Mentre sono 21.932 le persone attualmente positive, 1.179 in più da ieri. I tamponi eseguiti sono stati 94.024, il totale sale ora a 8.313.445.Il bilancio della situazione in ItaliaDa ieri, in tutte le regioni italiane si registra almeno un positivo al coronavirus. Picco di casi nelle ultime 24 ore in Lombardia con 286, seguono Emilia Romagna con 171, Lazio con 152 e Veneto con 132. In Campania da ieri 130 casi. Uno in Valle d'Aosta e Molise.