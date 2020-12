Covid: Ats Milano, stabile numero casi nelle scuole

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Il trend complessivo delle persone contagiate dal coronavirus nelle scuole delle province di Milano e Lodi si è stabilizzato. E' quanto si legge in una nota di Ats Città Metropolitana di Milano, precisando che dal 30 novembre al 6 dicembre, il numero di positivi è stato di 528 (389 alunni e 139 operatori scolastici), contro i 540 (346 alunni e 194 operatori) della settimana precedente, dal 23 al 29 novembre. Per quanto riguarda le persone isolate, invece, è stato registrato un lieve aumento: sono 5.097 (4.903 alunni e 194 operatori) nella settimana 30 novembre-6 dicembre, mentre nel periodo precedente erano 4.503 (4.282 alunni e 221 operatori). "La stabilizzazione del numero dei casi che hanno coinvolto le scuole —spiega il dottor Marino Faccini, direttore dell'area Malattie Infettive di Ats Città Metropolitana di Milano — fa seguito a tre settimane consecutive di diminuzione che hanno portato a una riduzione dei casi di circa l'80% rispetto ad un mese fa. Tale risultato è stato ottenuto grazie alle misure di contenimento e in particolare all'introduzione della Dad per le scuole superiori e successivamente per le seconde e terze medie. Nella settimana in esame si evidenzia un lieve aumento dei casi nelle scuole medie che andrà monitorato con attenzione". (ANSA).