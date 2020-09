Roma, 3 set. (askanews) - "Undici milioni di mascherine al giorno per studenti e personale docente e non docente, nonché 170.000 litri di gel igienizzante per settimana. Questa misura di prevenzione applicata in Italia non ha eguali in alcun altro Paese". Lo scrive il Commissario straordinario per l'Emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, in una lettera inviata a tutti i dirigenti scolastici.(segue)