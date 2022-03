Covid: ancora due decessi in Alto Adige, 601 nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAR - L'Alto Adige registra altri due decessi di pazienti covid, per il quinto giorno consecutivo. Le vittime sono un uomo 80enne e uno 90enne. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 601 nuovi casi (34 tramite pcr e 567 tramite test antigenici). La percentuale degli over 70enni positivi scende al 7%, mentre la fascia d'età con il tasso più alto sono i 40enni con il 18%. In netto calo i ricoveri nei normali reparti ospedalieri che ora sono 57 (-5), mentre resta stabile a tre quello in terapia intensiva. Gli altoatesini in quarantena sono 5767, i neo guariti invece 408. (ANSA).