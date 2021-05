Covid: altri due decessi in Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 24 MAG - Altri due decessi per coronavirus in Alto Adige. Lo dice il bollettino dell'Azienda sanitaria che nelle ultime 24 ore ha effettuato 223 tamponi molecolari registrando 16 nuovi casi positivi. Altri due positivi sono stati rilevati su 670 test antigenici. I pazienti Covid-19 ricoverati nei reparti ospedalieri sono attualmente 15, nelle terapie intensive 5. Le persone in quarantena domiciliare sono 1.720. I nuovi guariti sono 43. (ANSA).