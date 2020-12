Covid: allarme per contagi in ospedale Sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 21 DIC - Allarme per contagi da Covid all'ospedale di San Gavino, nel Sud Sardegna. Come spiega all'Unione Sarda Sergio Pili, direttore sanitario del Nostra Signora di Bonaria, "in medicina, chiusa ai ricoveri, sono risultati positivi al Covid-19 tre medici, quattro infermieri e dodici pazienti. Nel reparto di Ortopedia sono risultati positivi due infermieri, due operatori socio-sanitari mentre tre pazienti sono stati trasferiti in altri ospedali". Il dirigente ha anche annunciato che sino al 6 gennaio "saranno sospese le visite ai ricoverati e le prestazioni ambulatoriali", mentre in ospedale potranno entrare solo i pazienti oncologici. (ANSA).