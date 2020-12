Covid, Aifa: in Italia prime fiale vaccino il 25 dicembre

Roma, 19 dic. (askanews) - "Il 24 dicembre, una volta che il vaccino sarà approvato dall'Agenzia europea lunedì 21 dicembre e poi congiuntamente dalla Commissione europea e da Aifa, camion dell'azienda Pfizer partiranno dal sito di produzione in Belgio coniprimi quantitativi. Il 25 dicembre, scortati dall'esercito, raggiungeranno lo Spallanzani. Da qui, tra il 25 e il 26, le dosi saranno inviate alle Regioni. Il 27 saremo pronti a cominciare con una grande e comune somministrazione europea dimostrativa". Lo spiega al Corriere della Sera, Nicola Magrini, 59 anni, medico specializzato in farmacologia clinica, direttore dell'Agenzia italiana del Farmaco."Il 27 dicembre è una data concordata con l'Ue per dare un segnale di unità e condivisione. Si era discusso di anticipare ulteriormente al giorno di Natale, ma ci siamo accordati per il 27. In Italia 10mila operatori sanitari, medici e infermieri, si sono prenotati spontaneamente per la vaccinazione che consentirà in partenza di avere ospedali Covid free. Inizieranno regolari consegne settimanali da circa 300mila dosi ciascuna, destinate ai 222 punti di vaccinazione già indicati dalle Regioni ai quali se ne aggiungeranno altri fino ad arrivare ai 300 concordati. Tutti dotati di celle frigorifere capaci di garantire la temperatura di conservazione del vaccino", aggiunge.