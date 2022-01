Covid, Agenas: occupazione terapie intensive sale al 18%

Roma, 26 gen. (askanews) - Sale al 18%, l'occupazione dei posti letto in terapie intensiva da parte di pazienti Covid-19 nel nostro Paese. Lo evidenziano i dati Agenas riferiti a ieri sera secondo i quali sette fra regioni e province autonome si trovano oltre la soglia del 20%: Abruzzo (21%), P.A. Trento (26%), Piemonte (23%), Friuli Venezia Giulia (24%), Toscana e Lazio (22%), Marche (23%). La percentuale è salita in Abruzzo, Calabria (17%), Campania (13%), Friuli Venezia Giulia, Lazio e Marche. Scesa invece in Piemonte, PA di Trento, Umbria (8%), Valle d'Aosta(19%).