Covid, Agenas: in Italia terapie intensive al 17%. 7 regioni oltre 20%

Roma, 25 gen. (askanews) - La percentuale di occupazione dei posti di terapia intensiva in Italia è stabile al 17% questa settimana, anche se in 7 regioni è stata superata la soglia del 20%, con la Pa di Trento al 27%, il Piemonte al 24%, Friuli Venezia Giulia e Toscana al 22%, Lazio, Marche e Val d'Aosta al 21%. Sono i dati dell?Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali-Agenas.Stabile anche l'occupazione in aree mediche non critiche che si attesta al 30%.