Covid, Agenas: +1% tasso occupazione terapie intensive

Roma, 10 ago. (askanews) - Cresce di un punto percentuale il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva da parte di pazienti covid secondo gli ultimi dati diffusi da Agenas. La media italiana si attesta intorno al 4%, mentre risultano stabili al 5%i ricoveri in area non critica.In particolare, salgono l'Emilia Romagna che raggiunge il 4%, il Lazio il 7%, la Toscana il 5%, la Lombardia il 3%. Oltre la soglia del 10%, uno dei nuovi parametri per il cambio di colore, c'è la Sardegna che è comunque stabile all'11%. Tasso stabile anche in Sicilia, al 7%, ma crescono i ricoveri in area non critica (14%). Segno negativo invece per la Pa di Trento che torna a 0.