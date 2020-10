Covid, Acquaroli, situazione sotto controllo ospedali Marche

(ANSA) - ANCONA, 25 OTT - Il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini e la giunta hanno incontrato oggi la dirigenza sanitaria e ospedaliera. Un incontro "utile e proficuo - secondo Acquaroli - per fare il quadro della situazione attuale complessiva dell'andamento della pandemia nelle Marche, a partire dalla situazione epidemiologica, dalla questione legata al numero dei sintomatici e degli asintomatici, sulle misure da prendere come reti ospedaliere, medicina del territorio e sulle politiche da attuare nelle prossime ore. Nella nostra regione c'è una crescita del contagio con un numero prevalente di asintomatici". Esaminate la situazione attuale della rete ospedaliera, la gestione in questa fase per definire la strategia in base agli scenari previsti nei prossimi mesi. Gli incontri con la nuova amministrazione si svolgeranno d'ora in poi ogni settimana. "Ad oggi possiamo affermare che nelle strutture ospedaliere la situazione è assolutamente sotto controllo - ha ribadito Acquaroli -. Per questo è importante continuare ad essere attenti nei comportamenti individuali e collettivi, non favorire assembramenti, attenersi a tutte le disposizioni per evitare che il contagio possa raggiungere risvolti preoccupanti in futuro per la tenuta del sistema sanitario. Il fatto che ad oggi la situazione sia sotto controllo ci rassicura, ma non ci tranquillizza perché il numero dei contagi sta crescendo molto rapidamente. La raccomandazione è che ogni singolo nostro comportamento vada nel rispetto nelle norme e delle disposizioni, per evitare che il virus possa continuare a diffondersi". (ANSA).