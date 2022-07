Roma, 15 lug. (askanews) - Sono 96.384 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. 134 i decessi. Con 391.008 tamponi processati, il tasso di positività si attesta al 24,6%. 395 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con 52 ingressi del giorno, mentre i ricoverati con sintomi sono 10.363, 248 in più rispetto a ieri.