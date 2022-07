Covid, 86.334 nuovi casi nelle 24 ore. 72 decessi

Roma, 1 lug. (askanews) - Sono 86.334 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, 72 i decessi che portano a 168.425 i morti dall'inizio della pandemia. Con 316.040 tamponi processati, il tasso di positività è al 27,3%. Questi i dati diffusi dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla situazione epidemiologica nel Paese. Sale il nunmero dei ricoveri in area medica - 6.830 i ricoverati con sintomi, 238 in più rispetto a ieri - mentre è sostanzialmente stabile la situazione delle terapie intensive dove sono attualmente ricoverati 264 pazienti, 3 in piu' rispetto a ieri.