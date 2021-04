Covid: 718 vittime in 24 ore, mai così tante nel 2021

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Sono 18.938 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.221. Sono invece ben 718 le vittime in un giorno (ieri 487), un numero mai così alto nel 2021, su cui pesa un ricalcolo dei decessi della Sicilia dei mesi precedenti. Sono 362.973 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, ieri i test erano stati 362.162. Il tasso di positività del 5,2%% (ieri era al 4,7%, quindi è salito dello 0,5). Sono 3.603 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 60 in meno rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 192 (ieri 259). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.146 persone, 705 in meno rispetto a ieri. In totale i casi da inizio epidemia sono 3.736.526, i morti 113.579. Gli attualmente positivi sono 536.361 (-7.969 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.086.586 (+26.175), in isolamento domiciliare ci sono 504.612 persone (-7.204). (ANSA).