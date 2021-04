Roma, 6 apr. (askanews) - Sono 7.767 i nuovi casi di sars cov 2 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. 421 i decessi. Lo evidenziano i dati diffusi dal Ministero della Salute. 112.962 i test effettuati tra molecolari e antigenici. Gli attualmente positivi sono 555.705 di cui in isolamento domiciliare 522.625. I ricoverati con sintomi sono 29.337 con 3.743 pazienti in terapia intensiva: 221 gli ingressi del giorno.