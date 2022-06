Covid, 62.704 contagi e 62 morti in 24 ore

Roma, 21 giu. (askanews) - Sono 62.704 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore secondo i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute, 62 i decessi. Con 292.345 tamponi processati la positività sale al 21,4%. Sul fronte della tenuta delle strutture sanitarie, si registra un aumento dei ricoveri in area medica (+218) mentre tengono le terapie intensive (-3 gli ingressi del giorno rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 599.930, 594.921 dei quali si trovano in isolamento domiciliare, 4.803 sono ricoverati con sintomi, 206 si trovano in terapia intensiva (25 gli ingressi del giorno).