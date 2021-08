Roma, 11 ago. (askanews) - E' di 6.968 nuovi casi di Covid-19 il bilancio delle ultime 24 ore secondo il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute. 31 i morti.4.450 i guariti. Crescono i ricoveri ordinari in ospedale (+68) e quelli in terapia intensiva (+15).230.039 i tamponi processati con un tasso di positività al 3,0% (+0,7%). 72.701.822 le dosi di vaccino somministrate in totale.