Covid, 53.127 nuovi contagi nelle 24 ore. 156 decessi

Roma, 11 mar. (askanews) - E' di 53.127 nuovi contagiati da Sars-Cov-2 il bilancio delle ultime 24 ore in Italia, secondo il bollettino quotidiano emesso dal minisatero della Salute. 156 i morti. I guariti sono 48.481 mente continua a scendre il numero dei ricoveri in ospedale: -18 nelle terapie intensive rispetto a ieri e -140 in area medica. Con 425.638 tamponi processati, il tasso di positività si attesta a 12,5% (+0,5%).134.883.035 le dosi di vaccino somministrate in totale.