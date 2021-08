Roma, 17 ago. (askanews) - E' di 5.273 contagiati e 54 morti il bilancio delle ultime 24 ore della situazione pandemica in Italia secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. 4.794 i guariti. Salgono i ricoverati in terapia intensiva (+19) e nelle aree ospedaliere non critiche (+138).238.073 tamponi processati con un tasso di positività al 2,2% (-2,7%).74.012.351 le dosi di vaccino somministrate in totale.