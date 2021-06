Roma, 21 giu. (askanews) - Sono 495 i casi di contagiati registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute. 21 i decessi. 11.320 i guariti. Continua a calare il numero di ricoveri in area ospedaliera (-54) e nelle terapie intensive (-4). 81.752 tamponi processati. Il tasso di positività è 0,6% (+0,0%). 46.219.493 le dosi di vaccino somministrate in totale.