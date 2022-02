(ANSA) - BOLZANO, 23 FEB - L'Alto Adige registra altri 4 decessi (2 uomini e 2 donne over 80) e 604 nuovi casi. Sono risultati positivi 60 su 781 tamponi pcr e 544 su 5.571 test antigenici. Torna a salire il numero dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri che passa da 81 a 88, mentre resta stabile a 2 quello dei letti occupati in terapia intensiva. Gli altoatesini in quarantena sono 8.311, mentre sono stati dichiarati guariti 1.252. (ANSA).