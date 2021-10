Roma, 26 ott. (askanews) - Sono 4.054 i nuovi casi di Covid-19 secondo il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. 48 i decessi. 3.613 i guariti. In lieve salita il numero dei ricoveri sia in area medica (+25) che nelle etrapie intensive (+3). 639.745 i tamponi processati con un tasso di positività allo 0,6% (-0,5%). 88.924.377 le dosi di vaccino somministrate in totale.